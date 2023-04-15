«واس»: اجتماع مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق يطالب بوحدة سوريا

طالب البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق بمدينة جدة السعودية بوحدة سوريا وإعادتها لمحيطها العربي، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية «واس».

ومساء أمس الجمعة، بدأ الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الاجتماع التشاوري، في بيانه الختامي، إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في جهود إنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الاجتماع التشاوري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

وأدان الاجتماع التشاوري، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، الممارسات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا مركزية وأولوية القضية الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك وعلى أنه مكان عبادة خالص للمسلمين، مضيفة أن أي تدخلات تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد تعتبر غير قانونية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأعربت الخارجية السعودية، عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية في المنطقة، مؤكدة على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الظاهرة الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، استمرار التعاون والتشاور بين الدول المشاركة لدعم القضايا المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.