أول أيام عيد الفطر 2023 في سوريا.. اعرف موعد العطلة الرسمية

أعلن المجلس العلمي الفقهي في سوريا، اليوم الخميس، أن غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023 في سوريا، بعد أن ثبتت رؤية هلال شهر شوال المبارك اليوم رغم وجود ظاهرة كسوف الشمس.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، مواعيد العطلات الرسمية وصلاة العيد، بعد ثبوت الرؤية بأن غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023 في سوريا، والتي جاءت على النحو التالي:

غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في سوريا

وبحسب ما كشف المجلس العلمي الفقهي فإنّ غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 في سوريا، على أن يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 في اللاذقية، وفي الحسكة تكون 5:53، ودرعا تكون صلاة عيد الفطر المبارك 6:16، وفي تمام الساعة 6:10 في أدلب.

العطلة الرسمية في سوريا 2023

وبحسب جدول العطلات الرسمية في سوريا، فإن إجازة عيد الفطر تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل الجاري وحتى صباح الاثنين 24 من نفس الشهر

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية والإمارات وقطر وتركيا، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.