محلل سياسي: تفاهمات السعودية وإيران دفعت باتجاه حراك عودة سوريا لجامعة الدول

أكد الدكتور محمد أبو شامة كاتب ومحلل سياسي، أنه يثمن ويرحب الحراك لعودة سوريا لجامعة الدول العربية، موضحًا أنه تأخر كثيرًا: «نحمد الله أن هذا الحراك حدث بالفعل، سوريا بعيدة بالفعل عن العمل العربي والساحة العربية منذ سنوات طويلة».

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الشرق الأوسط»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ربما تكون المستجدات التي حدثت خلال العام الأخير، سواء على المستوى الدولي باستمرار الحرب في أوكرانيا وانقسام العالم بين قوتين متحاربتين، ثم التفاهمات التي جرت مؤخرا بين السعودية وإيران».

وتابع، أن التفاهمات بين السعودية وإيران أسهمت في دفع الملف السوري إلى منطقة الحل الذي يتمناه الجميع، وهو عودة سوريا إلى الحضن العربي والعمل العربي المشترك وإنهاء تعليق عضويتها بجامعة الدول العربية.

وأوضح، أن حالة التعاطف العربي التي حدثت مع الشعب السوري عقب زلزال فبراير الذي أسفر عن سقوط ضحايا من السوريين أدت إلى تعاطف الشعوب العربية مع دمشق، وربما تكون أسهمت هذه الحالة في التعجيل بهذا الحراك.

وشدد على أن سوريا لم تغب عن المشهد العربي طوال هذه السنوات، إذ إنها موجودة وحاضرة في كل شارع عربي وفي كل بيت عربي ولا تغيب أبدا.