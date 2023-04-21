شباب كفر الشيخ يحتفلون بعيد الفطر المبارك بالتقاط الصور وتوزيع الهدايا

حرص العديد من شباب محافظة كفر الشيخ على الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك بالتقاط الصور التذكارية عقب أداء صلاة العيد في الساحات المُخصصة لذلك، والمساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة.

فرحة في كفر الشيخ بعد إعادة فتح ساحات العيد

وسادت حالة من الفرحة والبهجة والسرور بين جميع أهالي محافظة كفر الشيخ بعد إعادة فتح ساحات العيد مرة أخرى عقب مرور 3 سنوات على إغلاقها بسبب جائحة كورونا، والتي وصل عددها إلى 49 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما تبادل جميع أهالي كفر الشيخ عبارات التهنئة مع بعضهم البعض، وحرص البعض منهم على توزيع الحلوى والهدايا التذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ساحات صلاة عيد الفطر تتزين بمئات الأطفال

وتزينت ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بكفر الشيخ بمئات الأطفال الذين حضروا بصُحبة أسرهم لأداء صلاة العيد، وهم يرتدون الملابس الجديدة، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم العيد.

وأدى أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:47 صباحا، وذلك بـ49 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة بنطاق المحافظة.