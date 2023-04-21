توزيع الورود وكروت التهنئة على المارة احتفالا بعيد الفطر في كفر الشيخ

شهدت الشوارع المقابلة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، ودوران النصر، توزيع أعضاء إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من شباب وفتيات المحافظة، الحلوى والورود، إضافة لكروت كتب عليها «تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير»، على المارة من الأهالي والأسرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المحافظ يهنئ أجهزة الدولة بعيد الفطر المبارك

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أنّ يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأنّ يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.

صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاستاد بكفر الشيخ

وأدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد، بحضور اللواء وسام السيسي، رئيس جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء عمرو نبيل، رئيس فرع جهاز المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا يونس، وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.