إطلاق 300 فرد حمام زاجل و2000 بالونة احتفالا بعيد الفطر في كفر الشيخ

أطلق القائمون على تنظيم ساحة صلاة عيد الفطر المبارك في استاد بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، حوالي 300 فرد حمام زاجل، فضلاً عن إطلاق أكثر من 2000 بالونة ضمن الاحتفالات بالعيد، وسط حالة من الفرحة التي انتابت الجميع.

وحضر المئات من المواطنين إلى ساحة صلاة العيد باستاد بيلا الرياضي رفقة أُسرهم لأداء صلاة العيد والاحتفالات، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية.

إطلاق أكثر من 300 فرد حمام زاجل

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على تنظيم ساحة صلاة العيد باستاد بيلا الرياضي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم إطلاق أكثر من 300 فرد حمام زاجل، كما تم أيضاً إطلاق أكثر من 2000 بالونة، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي يتم فيه الاحتفال بالعيد بإقامة مثل هذه الطقوس.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين بدأوا على مدار اليومين الماضيين إعداد البالونات التي وصل عددها إلى أكثر من 2000 بالونة، وتم تعليقها أعلى ساحة صلاة العيد باستاد بيلا الرياضي، كما تم الاتفاق مع أحد مُربي الحمام لإطلاق أكثر من 300 فرد حمام زاجل على هامش الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وذلك مساهمةً منهم في إدخال السرور على أهالي مدينة بيلا وأطفالهم.

توزيع آيس كريم على أهالي مدينة بيلا

وأكد «عثمان»، أنه سيتم توزيع آيس كريم على أهالي مدينة بيلا مساء أول أيام عيد الفطر المبارك، بالجهود الذاتية وبالتعاون مع مسجد المرسي ببيلا، لافتاً أن هناك جهود شبابية لتقديم كافة أوجه الدعم لمُختلف الأُسر المتوسطة والأولى بالرعاية في مركز ومدينة بيلا.