موعد صلاة الجمعة اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد صلاة الجمعة اليوم 21 أبريل الجاري الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي قالت عنها دار الإفتاء المصرية، إنّه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون».

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 21 أبريل 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:58 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:47 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:52 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:52 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة الجمعة في القاهرة في أول أيام عيد الفطر الساعة 11:53 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:03 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:40 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:53 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:49 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 11:54 صباحا.