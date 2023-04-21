5 أفلام في عيد الفطر 2023.. كوميدي وأكشن ورعب

تتسع قائمة أفلام عيد الفطر 2023 للمرة الأولى من سنوات لتمشل مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي يصل عددها إلى 7 أفلام، وتتنوع بين الكوميديا والأكشن والرعب، ويعتبر عودة قوية للإنتاج السينمائي، حيث إنّ موسمي عيد الفطر 2022 و2021 لم يشارك بها سوى 3 أفلام فقط.

وتتضمن أفلام عيد الفطر 2023، فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعود به إلى السينمات بعد غياب سنوات منذ فيلمه الأخير «الكنز 2» عام 2019، إضافة إلى فيلم «ابن الحاج أحمد»، وهو البطولة السينمائية المنفرد الأولى للفنان شيكو، ويحمل الفيلم توقيع المخرج معتز التوني، ويجمع في بطولته، رحمة أحمد، وسيد رجب، وصبري فواز وعايدة رياض.

قائمة أفلام عيد الفطر

ومن أبرز الأعمال المعروضة ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2023، فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، حيث يعتبر أول فيلم رعب مصري بتقنية 3D، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج حتى يبيع القصر المملوك لعائلته، لكنه يكتشف أمورا لم تكن في الحسبان، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما، أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة.

5 أعمال كوميدية في قائمة أفلام عيد الفطر 2023

تتسع مساحة الكوميديا لتشمل عدد من التجارب المختلفة، إلى جانب فيلم «ابن الحاج أحمد»، منها فيلم «ساعة إجابة» للمخرج مصطفى أبو سيف، بطولة الطفل سليم مصطفى، إلى جانب عدد كبير من النجوم، إضافة إلى فيلم «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، بطولته هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدي المرغني، وفيلم «بعد الشر» للمخرج أحمد عبدالوهاب، الذي يجمع في بطولته ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وفيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا وبيومي فؤاد.