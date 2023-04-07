موعد صلاة الجمعة اليوم في عدد من المدن والمحافظات.. «16 رمضان»

كشفت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد صلاة الجمعة اليوم 7 أبريل 2023، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك، من أجل إرشاد المسلمين لمعرفة مواقيت صلواتهم في تلك الأيام المباركة، وفق توقيت كل مدينة ومحافظة من أجل أداء الفروض في أوقاتها المحددة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 7 أبريل 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:13 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:00 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:51 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.51 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 11:58 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:07 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:45 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:52 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:51 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:58 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 11:56 صباحا.