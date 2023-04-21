موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر.. يؤديها الملايين اليوم الجمعة

تبدأ صلاة عيد الفطر في محافظات مصر خلال ساعات قليلة، إذ يؤديها ملايين المصريين في آلاف الساحات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف رسميا، والتي يقبل عليها المواطنون بعد نهاية شهر رمضان المبارك، إذ أعلنت وزارة الأوقاف نهايته رسميًا بثبوت رؤية هلال شهر شوال مع غروب شمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023.

ويبحث الملايين عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر، والتي تبدأ بعد الساعة الخامسة صباحا وتستمر في المحافظات لما بعد الساعة السادسة صباحًا، بحسب فروق التوقيت في المحافظات، وموعد شروق الشمس في البلاد، إذ يختلف الموعد ما بين المحافظات والمدن الواقعة في الشرق عن تلك الواقعة في غرب البلاد.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر

وفي إطار خدماتها المستمرة عبر الساعة، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات، بحسب ما حدده بيان هيئة المساحة المصرية، والذي كشف عن موعد صلاة العيد، ليكون كالتالي:

صلاة العيد في القاهرة: في تمام الساعة 5:47 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في الجيزة: في تمام الساعة 5:46 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في الإسكندرية: في تمام الساعة 5:51 صباحا.

صلاة العيد في الشرقية: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

صلاة العيد في بنى سويف: في تمام 5:49 صباحا.

صلاة العيد في أسيوط: في تمام الساعة 5:51 صباحا.

صلاة العيد في سوهاج: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر 2023 في مصر، بأنه اليوم الجمعة هو أول أيام شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444 هـ، وهو أيضا أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد تكبيرات صلاة عيد الفطر

أما عن موعد بدء تكبيرات صلاة عيد الفطر في محافظات ومدن مصر المختلفة فيحين من بعد الساعة الخامسة صباحا، ففي العاصمة القاهرة يحين موعد بدء تكبيرات صلاة العيد في تمام الساعة 5:47، بينما في محافظة الجيزة يحين موعد بدء تكبيرات عيد الفطر في تمام الساعة 5:46، أما في مدينة الطور فيحين موعد تكبيرات عيد الفطر في تمام الساعة 5:40 صباحا.

خطبة عيد الفطر

من جانبها، أصدرت وزارة الأوقاف تعليمات إلى جميع المديريات للالتزام بتوقيت خطبة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن خطبة عيد الفطر في المحافظات المصرية المختلفة لا تتخطى 10 دقائق، ومن بعدها تقام صلاة عيد الفطر، وناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة من جانب وزارة الصحة المصرية، والتأكيد على اصطحاب الأطفال لأداء صلاة العيد، مع الحرص الشديد على عدم اصطحاب الألعاب النارية وغيرها من الألعاب التي قد تمثل خطورة على الأطفال.

اقرأ أيضا: