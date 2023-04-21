«التعليم» تعلن عن وظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط والتخصصات المطلوبة لوظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أنّه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الانتداب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم تشكيل فريق عمل المدارس المعلن عنها من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

معلم حاسبات

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

خطوات التقديم لوظائف مدرسة مصر للتأمين الدولية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات التقديم لوظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:-

- الدخول إلى وزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- الضغط على رابط استمارة التقديم لوظائف التكنولوجيا التطبيقية.

- إدخال الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- محافظة الميلاد.

- اختيار النوع (ذكر - أنثى).

- المدرسة المتقدم لها.

- النوعية الوظيفية.

- الوظيفة المقدم لها.

- تسجيل الدخول.