مصدر بـ«التعليم»: تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية منتصف مايو

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن بدء تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة، ستكون معممة وشاملة لتتبع كل تحركات الطلاب وضبط اللجان.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد لأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بداية شهر أبريل الحالي، أن الوزارة ستغطي كل لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش وضمان التزام الطلاب بالتعليمات وعدم القيام بتصرفات تسهل عملية الغش.

تركيب كاميرات المراقبة في لجان الثانوية العامة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوزارة ستبدأ في تركيب كاميرات المراقبة في لجان الثانوية العامة منتصف شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن الوزارة ستنتظر لحين انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، وبعدها تبدأ تجهيز اللجان لامتحانات الثانوية ومن بينها الكاميرات.

ربط كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة بالوزارة

ولفت المصدر إلى أنه يجرى ربط كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة بغرف العمليات المركزية التي تتابع وتراقب اللجان بشكل مركزي، وذلك لرصد أية مخالفات أو محاولات للشغب أو الغش أو تسهيل الغش، فلا عن توثيق أي تصرفات تخل بالعملية التعليمية وتضمينها في محاضر الغش.