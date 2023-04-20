وظائف المعلمين والإداريين بمدرسة «سي إف سي» للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لوظائف المعلمين والإداريين بمدرسة «سي إف سي» الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة قنا والشروط والتخصصات المطلوبة، وذلك بعد فتح باب التقديم للوظائف والتي تستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

وكيل مدرسة

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 3 سنوات.

مسئول تقييم

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم ال تقل عن 3 سنوات.

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة الا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 3 سنوات.

مسئول شئون مالية وإدارية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 3 سنوات.

مسئول شئون طلاب

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة في مجال شئون الطلاب لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي تطوير تكنولوجي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة في مجال التطوير التكنولوجي لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول شئون عاملين

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة في مجال شئون العاملين لا تقل عن 3 سنوات.

معلم لغة عربية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم Math

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم Chemistry

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 7 سنوات.

معلم تربية فنية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم مسرح

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم تربية موسيقية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.