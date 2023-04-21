«التعليم» تحدد المحذوفات من مادة اللغة العربية للثانوية العامة «دمج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن الأجزاء المحذوفة من منهج اللغة العربية للثانوية العامة 2023 للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

الأجزاء المحذوفة من اللغة العربية للثانوية العامة الدمج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات من منهج اللغة العربية للثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وهي كما يلي.

- القراءة: إرادة التغيير.

- القصة: الجزء الثاني.

- النحو: الوحدة السادسة والسابعة.

-الأدب: المسرحية، المقال، الرواية والمدرسة الواقعة.

- النصوص:

- النسور.

- الأبيان (8:15) من نص غربة وحنين.

- الأبيات (10 :19) من نص المساء.

- التكافل الاجتماعي من قوله (كانت جزيرة العرب إلى آخر النص).

- رثاء أمي المقطع الثالث والرابع.

- أهواك يا وطني من قول الشاعر (مهما استبد الليل) إلى آخر النص.

- من أنت يا نقسي؟.

- الكنيسة نورت من قوله (ومع ذلك المحمر) إلى آخر النص.