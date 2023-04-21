محافظ أسيوط يزور المرضى بالمستشفيات والأطفال في دور الرعاية للتهنئة بالعيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام «الشاملة» للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، داعيا الله أن يكتب لهم الشفاء العاجل.

تقديم الهدايا للمرضى

وبدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب، وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد، كما زار المرضى بالأقسام وقدم لهم التهنئة وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية، مهنئًا بعيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام «الشاملة» بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعداده وجاهزيته لاستقبال المرضى أثناء العيد، مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدمًا لهم الهدايا بعيد الفطر المبارك.

رفع درجة الاستعداد

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث.

زيارة دور الأيتام

كما زار محافظ أسيوط دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب، لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال.

وبدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم لهن التهنئة بالعيد، واطمأن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، وترديد النشيد الوطني.

كما توجه المحافظ لزيارة دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح، والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد.