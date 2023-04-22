«الجامعات»: امتحانات «الميدتيرم» للفصل الدراسي الثاني انتهت قبل العيد

انتهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم» قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الامتحانات صارت بصورة طبيعية وهادئة، دون رصد أي مشكلات بشأنها.

امتحانات الميديترم

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023، صارت بصورة طبيعية وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنه جرى التشديد على تطبيق كل الإجراءات والتوجيهات الخاصة بها، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه خلال شهر مايو، ستبدأ الجامعات في الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.