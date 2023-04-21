الجامعات تبدأ استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة العيد

تستأنف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، الأربعاء المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات بدء الاستعدادات لامتحانات التيرم الثاني مطلع شهر مايو المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراسة سيجري استئنافها في الكليات للفصل الدراسي الثاني 2023 يوم الأربعاء المقبل، مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، موضحاً أن الاستعدادات لامتحانات التيرم الثاني 2023 ستبدأ خلال شهر مايو المقبل، خاصة وأن الامتحانات ستجرى خلال شهري يونيو ويوليو وفقاُ للوائح العمل المنظمة لكل كلية.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مع التشديد على الإلتزام بتطبيق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات .