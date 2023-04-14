بدء التقديم في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بـ«الكهرباء» غدا

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، توافر فرصة للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.

موعد التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلبة

وقالت الشركة إنّ التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة يبدأ من غدٍ 15 أبريل ويستمر حتى 15 مايو المقبل، أو لحين استكمال العدد المطلوب بكل شركة، مشيرا إلى أنّ مدة التدريب ستكون 90 ساعة خلال العطلات الصيفية «يوليو - أغسطس - سبتمبر».

الأوراق المطلوبة لقبول الطالب في التدريب الصيفي

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء أنّ قبول الطالب في التدريب يتم من خلال ترشيح للطالب بموجب خطاب رسمي معتمد ومختوم من المعهد أو الكلية على أن يشتمل الخطاب على البيانات التالية:

- اسم الطالب رباعيا.

- تاريخ وجهة الميلاد.

- السنة الدراسية والتخصص.

- محل إقامة الطالب بوضوح.

- إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

رسوم التدريب شاملة قيمة المصروفات الإدارية

وأوضحت الشركة أنّ رسوم التدريب لطلبة المعاهد والكليات الحكومية ستكون شاملة قيمة المصروفات الإدارية واستخراج شهادة التدريب، مشيرة إلى أنّ على الطالب التقدم شخصيا بخطاب الترشيح بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.

استخراج التصاريح الأمنية بمعرفة القابضة اوالشركات التابعة

وذكرت الشركة أنّه سيتم التسجيل بالتدريب بموجب إيصال سداد الرسوم والمصروفات المقررة، لافتا إلى أنّ استخراج التصاريح الأمنية ستكون بمعرفة الشركة القابضة أو الشركات التابعة.