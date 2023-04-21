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كل ما تريد معرفته عن فيلم الرعب «يوم 13» بعد طرحه في دور العرض

كتب:

نورهان نصرالله
01:44 م | الجمعة 21 أبريل 2023
بوستر فيلم يوم 13

بوستر فيلم يوم 13

توليفة سينمائية مختلفة ينتظرها الجمهور في موسم عيد الفطر السينمائي، مع فيلم الرعب «يوم 13»، تأليف وإخراج وائل عبدالله، والذي يعتبر أول فيلم عربي رعب 3D، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما منهم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة.

قصة فيلم يوم 13 مستوحاة من قصص حقيقة، حيث تدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج بعد سنوات طويلة ويقيم في القصر المملوك لعائلته، ولكن تواجهه مواقف مفاجأة لم تكن في الحسبان.

البرمو الدعائي لـ فيلم يوم 13

صفوت الهلباوي: «يوم 13» سيأخذ فرصته بشكل أفضل بعد موسم العيد

وقال صفوت الهلباوي نائب مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، عن الفيلم الذي طرحه في السينمات بـ 55 نسخة، أن هناك عدد من الأفلام ستأخذ فرصتها بشكل أفضل بعد انتهاء موسم العيد بينها فيلم «يوم 13».

وأوضح في تصريحات لـ «الوطن»: «هو فيلم مهم.. للمرة الأولى نرى فيلم رعب عربي 3D، ويحمل توقيع المخرج وائل عبدالله وهو شخص مخضرم في صناعة السينما، وتجربة مهمة أعتقد أن الجمهور سوف يتفاعل معها بشكل أفضل بعد موسم العيد».

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