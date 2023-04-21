أماكن عرض فيلم يوم 13 في السينمات.. «ماذا يحدث داخل القصر المسكون؟»

يميل الجمهور للذهاب إلى السينمات لمشاهدة الأفلام المختلفة في عيد الفطر المبارك، ومن بين الأفلام المعروضة في ذلك السباق فيلم يوم 13، والذي بدأ عرضه أمس في دور العرض.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن عرض فيلم يوم 13 للفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني.

أماكن عرض فيلم يوم 13

- يُعرض فيلم يوم 13 في أمريكانا بلازا في المواعيد التالية:

اليوم الجمعة، سيتم عرضه في عدد من المواعيد على مدار اليوم منها: الساعة 11:00 صباحا، والساعة 1:30 ظهرا، والساعة 4:00 عصرا، والساعة 6:45 مساء، والساعة 9:30 مساء، والساعة 12:00 منتصف الليل.

يوم السبت 22 أبريل سيتم عرضه في تمام الساعة 11:00 صباحا، والساعة 1:30 ظهرا، والساعة 4:00 عصرا، والساعة 6:45 مساء، والساعة 9:30 مساء، والساعة 12:00 منتصف الليل، وتتكرر مواعيد عرضه في نفس الأوقات على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

- يُعرض فيلم يوم 13 في سينما فوكس مول مصر في الأوقات التالية:

يوم الخميس 20 أبريل: يعرض في تمام الساعة 8:45 مساء، والساعة 9:30 مساء، والساعة 11:30 مساء، والساعة 12:15 منتصف الليل.

يوم السبت، سيتم عرضه في تمام الساعة 11:15 صباحا، والساعة 2:00 مساء، والساعة 4:45 عصرا، والساعة 7:30 مساء، والساعة 10:15 مساء، والساعة 1:00 منتصف الليل.

ويُعرض فيلم يوم 13 في العديد من السينمات منها سينما سيتي ستارز، وسينما سان ستيفانو، وسينما سيتي سنتر الغردقة.

ويشارك في البطولة، أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، وجومانا مراد، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ونسرين أمين، وإخراج وائل عبدالله.

قصة فيلم يوم 13

تدور قصة الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول شخصية عز الذي يحاول بيع قصر ورثه عن والده، ويتفاجأ من خلال الأحداث أنّ القصر مسكون بالأرواح.