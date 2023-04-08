السر وراء رقم 13.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم يوم 13

أُطلق الإعلان التشويقي لفيلم يوم 13، وهو أول فيلم عربي يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D، تمهيداً لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

أحداث فيلم يوم 13

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

يركز الإعلان التشويقي على الرقم 13 ورمزيته في قصة الفيلم كتاريخ الميلاد والوفاة أو عدد المدعوين، ويستعرض لقطات متنوعة من خارج وداخل القصر الذي يمثل مركز الأحداث.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم.

سباق أفلام العيد

ويشارك في سباق أفلام العيد عدد كبير من الأفلام ومن بينها «ابن الحاج أحمد» لشيكو وسيد رجب ورحمة أحمد وغيرهم، «بعد الشر» لعلي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس، إضافة إلى فيلم «شوجر دادي» لليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني وغيرهم من الفنانين، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي الأفلام المشاركة في سباق أفلام عيد الفطر.