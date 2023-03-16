قصر غامض في البوستر التشويقي لفيلم «يوم 1» لـ أحمد داوود

طرحت شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض البوستر التشويقي لفيلم «يوم 13»، وهو أول فيلم عربي يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D، تمهيداً لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

تدور أحداث فيلم يوم 13 في إطار من الإثارة والتشويق عن «عز الدين» الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

يظهر البوستر التشويقي بتصميم مميز يوحي بالغموض والإثارة حيث يغلب عليه اللون الأزرق ويظهر القصر في عمق الصورة بينما يظهر عز الدين على الباب مستعداً للدخول.

أما عنوان الفيلم فيأتي باللون الأحمر مع تصميم للرقم 13 في صورة مقص تنتشر على سلاحه قطرات الدماء الحمراء.

تعرف على أبطال وصُناع فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض - لؤي عبد الله.