محافظ الشرقية يوجه بدعوة المواطنين للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة، معلنا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية، والتي بدأ العمل بها السبت 1 أبريل الجاري، وتستمر 31 مايو المقبل.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جاء ذلك عقب الإعلان عن بدء انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركة اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، في الندوة التعريفية والبرنامج التدريبي للمبادرة والذي تم تنظيمها «أونلاين» عقب الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم للمشاركة فيها، والتي تم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية.

حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ

من جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، أن الندوة تناولت التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها وشروط الترشح لها ومحاورها وميزاتها ومكتسباتها خلال دورتها الأولى، والتي دفعت لعقد الدورة الثانية، وهي توفر خريطة للمشروعات وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية، ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، كما تم عرض أبرز وأهم المشروعات الفائزة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وفي سياق متصل أشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن شروط المشاركة في المبادرة هي التقدم بإقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

وفي حالة مشاركة عدة جهات أو أفراد في مشروع يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

مشروعات التمكين وتكافؤ الفرص

ويتم تقييم المشروع طبقا لمعايير التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص.