اللجنة التنفيذية بأسيوط تشارك في ندوة تعريفية لـ«المشروعات الخضراء الذكية»

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، شاركت في الندوة التعريفية للمبادرة وأهدافها وشروط ترشح المشروعات للمشاركة بالمبادرة التي تم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمت الندوة التي تم تنظيمها «أونلاين» بمشاركة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وبعض المسئولين عن المبادرة بوزارة الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة المهتمين من كافة محافظات الجمهورية.

اللجنة التنفيذية للمبادرة

وشارك في الندوة التعريفية أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ولفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التنفيبذية والمهتمين من المواطنين.

وتضمنت محاور الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها وشروط الترشح لها ومحاورها وميزاتها ومكتسباتها خلال دورتها الأولى، والتي دفعت لعقد الدورة الثانية، وشملت توفير خريطة للمشروعات وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني وإيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات والعمل في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الشراكة الذكية بين المحلية والوطنية والدولية ورسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، كما تم عرض لأبرز وأهم المشروعات الفائزة بالمرحلة الاولى للمبادرة.

الدورة الثانية للمبادرة

وأشار المحافظ إلى أن الندوة التعريفية تأتي عقب الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة، وفتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداءًا من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023، في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.