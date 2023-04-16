محافظ القاهرة: تنظيم ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد عبدالعال، أنّ المحافظة بدأت تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وأنهت استعدادتها لتلقي طلبات المشروعات المقدمة من الجهات كافة.

تمكين القطاع الخاص

وأضاف محافظ القاهرة أنّ الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تهدف إلى خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وللتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحي الحياة.

ولفت عبدالعال، إلى أنّه سيتم عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة في الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، ونشر إعلانات تعريفية بالمبادرة في الشوارع والميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الفئات المستهدفة كافة، وحثّها على المشاركة في المبادرة التي بدأ التقديم لها في الأول من أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

خفض انبعاثات الكربون والتلوث

وأشار السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة، إلى أنّ المبادرة تستهدف العديد من المجالات، على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلولا لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم المبادرة مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، إضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.