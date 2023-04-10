6 معايير تقييم بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بعد انطلاق الدورة الثانية

أطلقت الحكومة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وفتح باب التقدم حتى نهاية شهر مايو 2023 والعمل على إشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتساءل الكثيرون عن معايير تقييم المشروعات التي تتقدم للمبادرة سواء من أفراد أو شركات أو جمعيات أو مؤسسات وخلافه، ومن معايير التقييم للمشروعات وهى خمسة معايير لكل الفئات كما يوجد معيار سادس مخصص لفئة المشروعات المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، كما أوضحت اللجنة المنظمة فى تقريرها مايلى،

المعيار الأول: المكون الأخضر

-يركز على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة ويعزز جهود الاستدامة. وقد يتضمن واحدة أو أكثر مما يلي:

-إجراءات الحد من انبعاثات الكربون:

-تدابير للحد من كمية انبعاثات الغازات التي ينتجها المشروع، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، ووسائل النقل منخفض الكربون.

-إجراءات التكيف مع التغييرات المناخية.

-إجراءات الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي والتنوع البيولوجي.

-إجراءات جودة الهواء والماء مثل الحد من الملوثات وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي.

-إجراءات كفاءة الطاقةبما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة.

-إجراءات استخدام المواد المتقدمة أو مواد مبتكرة لزيادة الكفاءة وتقليل النفايات وتحسين الأداء.

المعيار الثانى: المكون التكنولوجي الذكي

- التركيز على دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

-استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

-استخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات.

-استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

-استخدام تقنيات الاتصالات في البنية التحتية للمشروع.

-تدابير الأمن السيبراني ونظم إدارة البيانات.

المعيار الثالث: الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل

- التركيز على الجدوى المالية للمشروع، بما في ذلك التكاليف والفوائد المرتبطة بتنفيذه بالإضافة للجاذبية المالية للمشروع من وجهة نظر المستثمرين والممولين.

- التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشروع.

-تدفقات الإيرادات المحتملة المرتبطة بالمشروع

-العائد المتوقع على الاستثمار على مدى عمر المشروع.

-البيانات المالية للمشروع متضمنة المقاييس المالية ذات الصلة بالمستثمرين والممولين، مثل التدفق النقدي وفترة الاسترداد ومعدل العائد الداخلي.

-مخاطر الاستثمار المرتبطة بالمشروع واستراتيجيات التخفيف الخاصة به.

المعيار الرابع: القابلية للتوسع والتكرار

- التركيز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو فى مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة

-تصميم المشروع وقابليته للتطوير والتكرارعلى نطاق أوسع وفي مواقع متعددة.

-قابلية المشروع للتوسع دون تعديلات ومدى مساهمته في حل مشكلة موجودة على نطاق كبير.

-خطط واستراتيجيات المشروع لتوسيع نطاق المشروع وتكراره، بما في ذلك الشراكات مع أصحاب المصلحة والممولين، فضلا عن بناء القدرات للمجتمعات المحلية.

المعيار الخامس: الأثر المستدام

-التركيز على مدى الأثر الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الإيجابى للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه.

-مساهمة المشروع في تحقيق عدد كبير من الأهداف الأممية وفي حل معضلة بيئية او اقتصادية أو اجتماعية

-عدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة للمشروع، بما في ذلك التوظيف المباشر وغير المباشر.

-الدرجة التي يحسن بها المشروع نتائج الآداء البيئي والتعليم للمجتمع.

- وجود مقاييس ومؤشرات أداء صحيحة للأنشطة وعمليات المشروع ويتم متابعتها بشكل دوري للتحسين المستمر.

-المشاركة المجتمعية ومستوى انخراط المجتمع والمشاركة في المشروع.

-قدرة المشروع على التكيف مع التغيرات فى التكنولوجيا أو القوانين أو طلب السوق.

المعيار السادس: التمكين وتكافؤ الفرص

-تمثيل المرأة في فريق المشروع والأدوار القيادية.

-مدى مراعاة المشروع لاحتياجات ومصالح المرأة في المجتمع.

-ما إذا كان المشروع يوفر فرصا للسيدات لاكتساب المعرفة والمهارات والموارد

-مدى دعم المشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل والتدريب

-مدى دعم المشروع للتمكين الاجتماعي للمرأة.

- تأثير المشروع على حياة المرأة وفرصها، بما في ذلك التحسينات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وزيادة المشاركة فى صنع القرار.

-ما إذا كان المشروع أقام شراكات مع الجمعيات والمنظمات النسائية المحلية لضمان تلبية الاحتياجات