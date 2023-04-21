«التعليم العالي»: لجان الضبطية القضائية تواصل مواجهة الكيانات الوهمية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجان الضبطية القضائية المختصة بمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات، تواصل عملها طوال أيام الأسبوع وخلال العام لملاحقة المؤسسات والكيانات التي تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، موضحاً أن اللجان نجحت منذ إنشائها عام 2015 في مداهمة أكثر من 350 كيانًا وهميًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مواجهة الكيانات الوهمية

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي وجّه بضرورة تكثيف عمل لجان الضبطية لمواجهة أي كيان وهمي يقوم بتقديم خدمة تعليمية دون أي سند قانوني أو حاصل على الإجراءات والتراخيص اللازمة.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء مروجي الإعلانات للمؤسسات والكيانات الوهمية غير المرخصة.