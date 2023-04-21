الأمن العام يضبط 265 قضية مخدرات.. وتنفيذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة، و88 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهمًا.

منا نفذ قطاع الأمن العام 66 ألفا و636 حكما قضائيا متنوعًا، وضُبط تشكيلان عصابيا ضما 11 متهمًا ارتكبوا 35 حادثا متنوعًا، و18 متهما هاربا، و15 متهمًا بتهمة البلطجة.

وتحرر نحو 246 مخالفة لدراجات نارية مخالفة، وضبط نحو 28 ألفا و541 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.