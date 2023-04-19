إعادة تسيير حركة المرور على طريق «شرم الشيخ - دهب» بعد صيانته بسبب السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها اليوم إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل بطول 80 كم بشكل طبيعي بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بإصلاح وصيانة الأجزاء المتضررة من الطريق بطول 30 كيلومترا، بسبب السيول التي تعرض لها الطريق خلال الأيام القليلة الماضية.

ودفعت الهيئة بفرق التعامل مع الكوارث و التنسيق مع إداراة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق كما تم دفع عدد (34) معدة من المعدات الهندسية، وتوالى تنفيذ أعمال الأتربة وطبقات الأساس ثم اعمال الرصف لطبقات الاسفلت المتضررة جراء السيل والتي تم الانتهاء منها جميعا.

وجدير بالذكر أنه فور تضرر المسافة من كم 35 إلى كم 65 من الطريق، والتى كان من المخطط البدء في تأمينها من اخطار السيول اعتبارا من 1/ 7 / 2023 ضمن خطة العام المالي 2023 / 2024 ولكن بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم الدفع بلجنة، وعدد من أستاذة الجامعات المتخصصين في اعمال الحماية من أخطار السيول لتحديد خطة العمل لحمايتها وسيتم البدء فى العمل فيها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتكون جاهزة على موسم السيول القادم في شهر أكتوبر ونوفمبر 2023.