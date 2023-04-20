مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023.. اعرفها

يبحث الكثير من المواطنين في تلك الآونة من معرفة مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023 من أجل إنهاء إجراءات السيارات والتراخيص الخاصة بها في مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023، والتي تقسم إلى صباحية ومسائية، وفقا لما أقرته وزارة الداخلية لعمل فروع المرور في كافة محافظات مصر.

مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023

أعلنت وزارة الداخلية والادارة العامة مواعيد عمل المرور بعد عيد الفطر 2023 ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023.

وتتمثل مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات صباحا بعد عيد الفطر 2023، من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، عدا يوم الجمعة الذي يعد إجازة أسبوعية بالإضافة إلى الإجازات العامة، حيث تبدأ المرور بالعمل بعد عيد الفطر 2023 بفتح الأبواب لاستقبال المواطنين مع الساعة 8 صباحا وتستمر الخدمات المرورية حتى الساعة 3:00 عصراً.

مواعيد عمل المرور الإلكنرونية

ومن جانبه وفرت وزارة الداخلية وحدات المرور الإلكترونية في 8 محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية والتي تهدف للحد من ازدحام وحدات المرور الاعتيادية، حيث يبدأ العمل فيها من 10 صباحا حتى 10 مساء بشكل يومي عدا يوم الجمعة الذي يعد إجازة.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

تقدم "الوطن" خطوات معرفة مخالفات المرور 2023 كالتالي:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط الخاص بها.

الخطوة الثانية: اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص السيارة، أو مخالفات رخص القيادة.

الخطوة الثالثة: أدخل أرقام الرخصة ثم الحروف المدونة على الرخصة.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة إجمالي المخالفات.

القرار الجديد لنيابة المرور للحفاظ على سرية البيانات لا يظهر إجمالي المخالفات إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم التليفون المسجل في المرور.