الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. لقاءات واجتماعات وغرفة طوارئ في إجازة العيد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا سلّط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، في الفترة من 15 حتى 21 أبريل 2023، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما نفذه من أنشطة.

دعم الاقتصاد الوطني

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أورد التقرير اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض أنشطة الهيئة، حيث أكد تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجتماع لبحث مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار.

النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية

وأكد مدبولي، اهتمام الدولة بتبني الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، إضافة إلى اجتماع لبحث سبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك بحضور وزيري العدل، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة الاستثمار للشؤون الفنية والمتابعة.

واجتمع رئيس الوزراء، مع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والتخطيط، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري، ومساعد وزير التعاون الدولي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بحضور وزير التجارة والصناعة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ووزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، ومدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

يأتي هذا إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والمدير التنفيذي للصندوق، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، والمدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، كما عقد اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور وزير التنمية المحلية، حيث أكد تفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووجّه بالتعامل بحسم مع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو مخالفة بناء خلال الإجازة.

وبشأن الأنشطة التي نفذها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، استعرض تقريرا مفصلا أعدته وزيرة الثقافة، عن أداء الوزارة والأنشطة والفعاليات الثقافية التي نظمتها خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023، إضافة إلى إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير أنّه التقى رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال 2022، ولقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من مشروعات الوزارة وملفات العمل بها مثل مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية لقطاع النفط.

والتقى مدبولي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، مثل إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وموقف مبادرة سيارات المصريين بالخارج، فضلا عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز، حيث أكد أنّ اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل، إضافة إلى لقاء مع سفير إيطاليا لدى مصر، بحضور أمين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث إنّ إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

واجتمع رئيس الوزراء، مع رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أشار إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص، لافتا إلى الحرص على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.