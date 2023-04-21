طرق الإبلاغ عن أي شكاوى بالسكة الحديد في عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

حددت هيئة السكك الحديدية، طرق الإبلاغ عن أي شكاوى في عيد الفطر المبارك بمختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، مؤكدة انتظام حركة القطارات في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل العربات، وتواجد قيادات الهيئة للوقوف على حركة السير بصفة مستمرة.

طرق الإبلاغ عن أي شكاوى في عيد الفطر المبارك

وعن طرق الإبلاغ عن أي شكاوى في عيد الفطر المبارك، خصصت هيئة السكك الحديدية، خطاً ساخناً يحمل رقم «15047»، ورقم هاتف محمول خدمة عملاء «01274422925»، فضلاً عن مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

طرق التقدم بشكاوى عبر بوابة السكك الحديدية

- الدخول على الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر الإلكتروني.

- اختيار نوع الرسالة.

- كتابة اسم الراسل.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- كتابة موضوع الشكوى.

- ذكر أي تفاصيل أخرى متعلقة بالشكوى.

- إدخال الرقم الذي يظهر في المربع.

- الضغط على زر «إرسال».

السكة الحديد تحذر من سلوكيات تعرض للغرامات

وحذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من عدد من الظواهر، أبرزها ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات والأرواح، فضلا عن التدخين داخل القطارات والمحطات، حتى لا يتعرض المخالف لغرامة فورية، مشددة على جمهور المتعاملين مع السكك الحديدية تجنب كل الأعمال التي تؤدي إلى الإضرار بأنفسهم وبالآخرين.

كما شددت الهيئة، على أن عدم المحافظة على نظافة القطار وإلقاء المخلفات، يؤدى إلى تشويه المنظر العام داخل القطارات، وعدم حجز التذكرة قبل الركوب يعرض الراكب للغرامة أو تسليمة للشرطة، أيضاً السير في الاتجاه المعاكس أثناء عبور المزلقانات يعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء العبور.