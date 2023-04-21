«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدا في 10 محافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، 23 مسجدا في 10 محافظات، بينها 17 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الدقهلية، تم افتتاح المسجد الكبير، بقرية أبو الصير، بمركز تمي الأمديد، ومسجد نور الإسلام، بقرية أبو شلوية، بمركز السنبلاوين، وفي محافظة بني سويف، تم افتتاح مسجد النور، بقرية أبو صير، بمركز الواسطى، وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح مسجد عبد الكريم أبو خطيب، بمركز أبو المطامير، ومسجد عمرو نور بالحاجر، بمركز كفر الدوار، ومسجد شعبان سطوحي بالحاجر، بمركز كفر الدوار، ومسجد أولاد الشيخ الغربي، بمركز أبو المطامير، ومسجد الرحمن، بقرية مظهر بركة غطاس، بمركز أبو حمص، ومسجد الرتمة بولين، بمركز كفر الدوار، ومسجد نور الإسلام تروجي، بمركز أبو المطامير، ومسجد باغوص القبلي، بقرية النمرية، بمركز أبو المطامير، ومسجد الأربع، بعزب قومبانية، بقرية أبو قير، بمركز كفر الدوار، ومسجد الرحمن، بقري المعمل النوبارية، بمركز أبو المطامير.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد فرجاني، بعزبة عبد الونيس، بقرية طنبدي، بمركز مغاغة، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد نعيمة هانم إبراهيم، بعزبة أبو حزين، بقرية كفر عياد بمركز أبو حماد، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد النور، بقرية نجع البارود، بمركز المراغة، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد خير أمة، بقرية الحمام، بمركز أبنوب.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة بني سويف، جرى افتتاح مسجد النور، بعزبة خطاب، بقرية مناشي أبو صير، بمركز الواسطى، ومسجد جبر سعد، بقرية إفوة، بمركز الواسطى، وفي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد آل كمال الدين بقرية الكتكاتة، بمركز ساقلته، وفي محافظة قنا، جرى افتتاح مسجد الرحمة المهداة، بقرية الشرقي سمهود، بمركز أبو تشت، وفي محافظة كفر الشيخ، جرى افتتاح مسجد الشيخ مبارك، بقرية الشيخ مبارك، بمركز بلطيم، وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الإسلام، بالسوق القديم، بقرية البرجاية، بمركز المنيا.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1100 مسجد، بينها 888 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و212 مسجداً صيانة وتطوير.