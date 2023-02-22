عروض عيد الأم على الأجهزة الكهربائية.. خصومات تصل لـ15%

يشهد سوق الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية، طرح سؤال مستمر عن تخفيضات عيد الأم، التي تقدمها العديد من المحال التجارية في ذلك الوقت كل عام، لشراء ما يحتاجونه بأسعارا مخفضة، ما يزيد من المبيعات.

المواطنون ينتظرون عيد الأم

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة المهندسين قال تجار، إن بعض المحال بدأت في عرض بضائعها منذ عدة أيام، وتقديم عروض وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء في تلك الفترة وحتى نهاية التخفيضات.

وقال يوسف إبراهيم عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، إن المواطنين يحاولون استغلال تلك العروض وشراء ما يحتاجونه، والإقبال يزداد أكثر من جانب المقبلين على الزواج.

عروض مخفضة على الأجهزة الكهربائية

وأضاف أن هناك تخفيضات على مكنسة 2200 وات ليبلغ سعرها 1399 بدلًا من 2279 جنيه، ومكواة 2000 وات بسعر 299 بدلًا من 445 جنيها، وشاشة 24 بوصة 1899 جنيها بدلًا من 2795 جنيها، وغسالة ملابس فول أوتوماتك بسعر 10499 بدلًا من 11590 جنيها، وبوتجاز 5 شعلة 5999 بدلًا من 6314 جنيها، بينما يبلغ سعر سخان غاز 6 لتر 2599 بدلًا من 2799 جنيها، وكبة خضار 949 جنيها بدلًا من 999 جنيها.

أهمية الفاتورة الإلكترونية

في السياق، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الجيزة التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك العديد من الشركات والمحلات التجارية تقدم عروضًا على بضائعهم في ذلك الوقت من عام بمناسبة عيد الأم وتتراوح نسبة التخفيضات بين 10 إلى 15%.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التي لم تكن لها شعبية يرفعون الأسعار في هذا التوقيت ثم يطرحون أسعار مخفضة على البضائع لتعود إلى السعر الأصلي، وبعض المواطنين لا يدركون ذلك، مشددا على أن نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد سيساهم في تنظيم حركة البيع والشراء، لأن ذلك النظام سيجبر التاجر على ثبيت الأسعار طوال العام.