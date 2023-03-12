تخفيضات على الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم 2023

تخفيضات كبرى شهدتها الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأم، أبرزها ما شهدته الأسواق التجارية في إحدى الهايبرات الشهيرة على مستوى المحافظات تخفيضات كبرى على الأجهزة الكهربائية بنسبة كبيرة تصل إلى 25% من قيمة المنتج، وتبدأ من مبلغ 219 جنيها.

تخفيضات عيد الأم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز التخفيضات على الأجهزة الكهربائية في تلك السلسلة الشهيرة في كافة المحافظات، التي تستمر التخفيضات حتى نهاية شهر مارس الجاري.

تخفيض على أسعار الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأم 2023

- غلاية كهربائية بسعر 219 جنيها بدلا من 239 جنيها بتخفيض 8% بقدر 20 جنيها.

- كنكة قهوة كهربائية بسعر 300 جنيه بدلا من 400 جنيه بتخفيض 25% بقدر 100 جنيه.

- خلاط 400 وات بسعر 579 جنيها بدلا من 639 جنيه بتخفيض 9% بقدر 60 جنيها.

- خلاط يدوي بسعر 600 جنيه بدلا من 700.

جنيه بتخفيض 14% بقدر 100 جنيه.

- مروحة 3 سرعات بضمان 5 سنوات بسعر 630 جنيها بدلا من 750 جنيها بتخفيض 16% بقدر 120 جنيها.