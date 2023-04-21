حبس صاحب مكتبة في أسيوط بتهمة حيازة 69 ألف قطعة ألعاب نارية

أمرت جهات التحقيق في محافظة أسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، لاتهامه بالاتجار بالألعاب النارية.

حيازة 69 ألف قطعة ألعاب نارية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط مالك مكتبة، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وبحوزته 69 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار بالألعاب النارية

وحول العقوبة المتوقعة، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق على المتهم نص المادة 102 «أ»، وهي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وأضاف الخبير القانوني «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد، أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».