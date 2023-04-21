الأمن العام: ضبط 31 قطعة سلاح ناري والتحفظ على 15 متهما في أسيوط
كتب:
محمد بركات
12:42 م | الجمعة 21 أبريل 2023
صورة أرشيفية
شارك قطاع الأمن العام، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البداري، أسفرت جهودها عن ضبط 31 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «11 بندقية آلية – 9 بندقية خرطوش – 11 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 15 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية.
كما ضبطت الحملة 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 375 حكما قضائيا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.