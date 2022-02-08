الحكم على متهم بحيازة مفرقعات في المطرية 10 مارس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم؛ لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 10 مارس للحكم.

النيابة العامة

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، أنهما أحرزا وحازا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحا ناريا «مششخن» بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.‏