ما حكم الشرع في الطلاق ومتى تلجأ له الأسرة؟.. شيخ الأزهر يوضح

كشف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن حكم الشرع في الطلاق، وهل هو في حكم الإباحة المطلقة أم الضرورية؟.

التضييق في مسألة الطلاق

قال «الطيب»، خلال حلقة اليوم من برنامج «الإمام الطيب»، المذاعة عبر قناة الناس، إن الشريعة تنحو منحى التضييق في مسألة الطلاق، وإنها حين تلجأ له كحل، فإنما تلجأ له بحسبانه ضرورة من الضرورات، ومن باب آخر الدواء الكي، وذلك حين يشكل الطلاق أخف الضررين وأهون الشرين.

وأضاف، أنه إذا أصبحت العشرة بين الزوجين من هذا النوع الذي لا يحتمل ولا يطاق، أو حتى مما يصعب احتماله، وهذه حالة لا تنضبط لاختلافها بين زوج وآخر وزوجة وأخرى.

قدر فرض عليه

أشار إلى أن هناك زوجة لا تسمح لها كرامتها التي تكونت لديها خلال نشأتها وتربيتها، أن ترى نفسها كمًا مهملًا، وتعامل من زوجها كقطعة الأثاث في المنزل، وينظر زوجها إليها وإلى أولادها، كأنهم قدر فرض عليه، وتعيش كمًا من الإرهاق النفسي، فمثل هذه الزوجة، لا يمكن أن تفرض عليها شريعة من الشرائع حياة قاسية قد تؤدي بها لأمراض عصبية ونفسية لا طاقة لها بها.