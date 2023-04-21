قناة الناس تنقل مظاهر الاحتفال بعيد الفطر من ألمانيا «فيديو»

حرصت قناة الناس على نقل مظاهر الاحتفال عيد الفطر من داخل مصر، وكذلك من عدد من الدول الأوروبية.

مظاهر العيد في ألمانيا

ونقلت قناة الناس مظاهر العيد من مدينة فوبرتال بألمانيا، حيث خرج المسلمون هناك في الخلاء يؤدون صلاة العيد، ويرددون تكبيرات العيد.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس، بشكلها الجديد في أول رمضان، وقدمت مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية مثل برامج «حواء»، و«بيتك»، و«رميم»، و«احتياج»، إلى جانب مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج «الإمام الطيب»، و«حديث المفتي»، و«لعلهم يفقهون»، و«فتاوى الناس»، حيث يستقبل أمناء الفتوى بدار الإفتاء تساؤلات الناس على الهواء ويجيبون عليها.