فريق طبي ينقذ شابا أصيب بطعنة في الشريان الأورطي بالمنصوة

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة اليوم شاب يدعى «أ.ع» 21 سنة، في الساعة الثانية صباحا مصابا بطعنة نافذة بالشريان الأورطي، إثر تلقيه طعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر ليتم إجراء جراحة نادرة ومعقدة فوراً، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياته مؤكدين أنه كتب له عمر جديد.

إصابة شاب بطعنة في الشريان الأورطي

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن طبيب مُقيم طب الطوارئ بمستشفى الطوارئ استقبل المريض بغرفة الإفاقة للحوادث وعلى الفور تم إبلاغ أطباء جراحة القلب والصدر المناوبين بالمستشفى.

حيث أمر الدكتور أمير فكري الداودي، مدير المستشفى والدكتور مجدي بشير مُدير الاستقبال ونائب مُدير المستشفى بدخول المريض فوراً للعمليات كونها حالة حرجة طوارئ من النوع الأول واستدعاء الأطباء لداخل غُرفة العمليات

واستدعت المستشفى فريق جراحة القلب والصدر المكون من: الدكتور مصطفى الهلالي مدرس جراحة القلب والصدر والدكتور أمير بهاء مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والدكتور محمد الشلقامي طبيب مقيم جراحة القلب و الصدر.

التدخل الجراحي لإنقاذ حياة شاب

وأجرى التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور أسامة حمزة، رئيس قسم جراحة القلب والصدر والدكتور سامح إبراهيم أستاذ جراحة القلب و الصدر، والفريق المُجهز للمريض في العمليات من قسم التخدير كل من الدكتور عبد الحق زين مدرس مساعد التخدير والدكتور طه رفعت، طبيب مقيم التخدير، والدكتور أحمد رجب طبيب مقيم التخدير، والدكتورة آية خيري طبيب مقيم التخدير.

واستغرقت العملية بإجراءاتها حتى إغلاق الشق الصدري والجرح الخارجي ساعتين.