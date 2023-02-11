إنقاذ شاب ظل عالقا 113 ساعة تحت أنقاض منزله في تركيا «فيديو»

خَلف زلزال تركا وسوريا العديد من الخسائر، فضلًا عن الأرواح والجثث التي ما زالت عالقة تحت الأنقاض، وأمس، تمكنت فرق الإنقاذ بولاية غازي عنتاب التركية، من إنقاذ شاب ظلّ عالقا 113 ساعة تحت أنقاض بيته المدمر.

وكثفت فرق الإنقاذ عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام، وتمكنت من إنقاذ الشاب علي هان يلماز، البالغ من العمر 18 عامًا، بعد مرور 113 ساعة على وقوع الزلزال المدمر، ونقلته إلى المستشفى لخروجه مصابًا بجروح، بحسب «سكاي نيوز عربية».

إنقاذ شاب ظل عالقا 113 ساعة تحت الأنقاض

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الأناضول عبر «تويتر»، خروج الشاب من تحت الأنقاض وسط وجود حشد كبير من فرق الإنقاذ.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 18 yaşındaki Alihan Yılmaz, depremin 113. saatinde enkazdan kurtarıldı https://t.co/fnQvBmagBc pic.twitter.com/t3EuuDHFiW — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023

ضحايا الزلزال المدمر في تركيا

ووصل عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا إلى 20665، وإجلاء ما يقرب من 93 ألفًا من الضحايا في جنوب تركيا، بمشاركة أكثر من 166 ألف فرد في جهود الإنقاذ والإغاثة، وشهدت المنطقة 1891 هزة ارتدادية منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد صباح الإثنين الماضي، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم.