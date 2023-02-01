إنقاذ شاب قبل غرقه في نهر النيل بالمنيا

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا شابا قبل غرقه في المجري المائي لنهر النيل، أمام مركز أبوقرقاص جنوبي المحافظة.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «أحمد.ع»، 25 عامًا إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي في حالة إعياء وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

إنقاذ شاب من الغرق في النيل

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب تعرض للغرق داخل المجري المائي للنيل أمام مدينة أبوقرقاص، ومن المرجح سقوطه إثر إنزلاق قدميه أثناء وقوفه علي ضفة النهر، حيث تم الدفع بلنش من المسطحات المائية، وتم إنقاذه قبل تعرضه للغرق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

انتشال جثة شاب من الإبراهيمية

كانت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا قد انتشلت قبل يومين جثة الشاب «زياد.م» 20 عامًا، مقيم بمركز مطاي، والذي غرق في ترعة الإبراهيمية بعد انقلاب سيارة ملاكي، وكان بصحبته آخرون أصيبوا في الحادث الذي وقع أمام طريق مصر أسوان الزراعي عند مدخل مدينة مطاي.