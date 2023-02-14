مراسل قناة القاهرة الإخبارية: إنقاذ شاب بعد 198 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في تركيا، إن آخر تحديث لأرقام الضحايا والمصابين صدر بالأمس، كاشفًا أن هيئة الكوارث التركية لم تعد تحدث الأرقام تباعًا كل ساعتين تقريبًا كما كانت تفعل في الأيام الأولى، وأصبح التحديث يتم كل يوم تقريبًا، لافتًا إلى أن آخر رقم للضحايا كان 31643 ضحية، مشيرا إلى إنقاذ شاب بعد 198 ساعة تحت الأنقاض في تركيا.

أرقام الجرحى لم يتم تحديثها

وأضاف في تقرير مذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أرقام الجرحى لم يتم تحديثها من قبل السلطات التركية منذ ما يقرب من يومين، وكان وفقًا لآخر تحديث بلغ ما يقرب من 80278 جريحا، لافتًا إلى أن الآمال مازالت معقودة على الكشف عن مزيد من الناجين من الزلزال رغم الدخول في اليوم الـ 9 لحدوث الزلزال.

معجزة خروج شاب بعد 9 أيام على الزلزال

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية أن الدقائق الماضية شهدت انتشال شاب بعمر الـ 18 عاما من تحت الأنقاض بعد 198 ساعة من حدوث الزلزال في تركيا، وكانت هذه آخر معجزة معلن عنها، من قبل فرق الإنقاذ.

وتابع: «عمليات البحث مازالت قائمة ببعض المناطق التركية باستخدام الكاميرات الحرارية والكلاب المدربة وأجهزة التنصت الدقيقة، رغم أن أجهزة التنصت أصبحت غير كافية بسبب أن الأشخاص الذين قد يكونوا أحياء تحت الأنقاض بعد كل هذه المدة لا يستطيعون تحريك أي جزء من جسدهم، أو إرسال أي أصوات، وهو ما يجعل الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات الحرارية والكلاب المدربة».