10 نصائح لتناول الطعام خلال عيد الفطر.. احذر التدخين والإفراط في الحلويات

عقب إتمام صوم شهر رمضان المعظم، وقدوم عيد الفطر، يقبل كثيرون على تناول الطعام بكميات كبيرة، أو تناول أنواع معينة من الطعام في أوقات غير مناسبة، مما يتسبب لهم في أضرار صحيحة، لا سيما لمحبي الكعك والفسيخ، والذين يتناولونه بكثرة خلال أيام العيد.

نصائح تناول الطعام في عيد الفطر

وتجبنا للوقوع في مشكل صحية تنتج عن تغير نظام الطعام في شهر رمضان وعيد الفطر، نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدة إجراءات يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الأضرار، نرصدها على النحو التالي:

- عدم الإفراط في تناول الحلويات يوم العيد، حيث يؤدي ذلك إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية وإسهال شديد.

- الاعتدال في تناول الحلوى والشيكولاتة وكعك العيد، لكونها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

- احذر التدخين وشرب الشاي والقهوة على معدة خاوية، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب والتهاب المريء والمعدة وفقدان الشهية وزيادة معدل ضربات القلب.

- مراعاة كم ونوع الأطعمة التي يجب تناولها، حيث يفضل أن تبدأ الإفطار في أول أيام العيد بتناول كمية قليلة من الطعام، ثم تزداد تدريجيا أثناء اليومن ويكون الأكل ببطء مع المضغ جيدا.

- تقليل الأطعمة التي تهيج المعدة، وتزيد من حموضتها كالأغذية المقلية والمعجنات والتى تحتوى على بهارات وتوابل.

- عدم الإفراط في تناول الطعام والأغذية الدسمة وصعبة الهضم، مثل الأطعمة المقلية والصلصات السميكة والفواكهة والخضروات غير متكملة النضج وبعض البقول ذات القشور السميكة.

- تجنب الخمول، فالنوم بعد تناول وجبات دسمة يؤدي إلى عسر الهضم والتلبك المعوي والانتفاخ، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى الاعتياد على ذلك والخمول والبدانة والسمنة.

- احرص على تطبيق قواعد سلامة الغذاء وتجنب الوجبات الجاهزة من غير مصادر معروفة.

- تجنب تناول الرنجة والفسيخ، وعوضها بتناول الأسماك الطازجة.

- مراعاة الظروف الصحية للآخرين كالمصابين بالأمراض المزمنة وذلك بإعداد بعض الأصناف التي تتناسب مع أمراضهم ونظام تغذيتهم.