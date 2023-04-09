ماذا يحدث للجسم حال تناول الطعام والنوم مباشرة؟.. استشاري يجيب

كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، ماذا يحدث للجسم حال تناول الطعام والخلود للنوم بعدها مباشرة؟ وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن تناول الطعام والخلود للنوم مباشرة يعرض الجسم لأضرار جسيمة، خاصة الجهاز الهضمي، إذ يتسبب في الشعور بحرقة وارتجاع مرئ، والإصابة بالحموضة، نتيجة تناول طعام عال الدسم ومليئ بالسعرات الحرارية للجسم، والتعرض للإصابة باكتساب وزن زائد، وعسر هضم نتيجة عدم حرق الطعام.

وشدد استشاري الجهاز الهضمي، على المواطنين، بعدم الخلود إلى النوم مباشرة بعد تناول الطعام، مشيرا إلى الانتظار لمدة تصل إلى ساعتين على الأقل، حتى يتمكن الجهاز الهضمي من هضم الطعام.

ماذا يحدث للجسم حال تناول الطعام والخلود للنوم مباشرة

وفيما يتعلق بالخلود إلى النوم، أوضح «خورشيد» أنه لابد من تناول الأدوية الخاصة بالحموضة لتجنب الإصابة بها عند القيام من النوم، ناصحا المواطنين بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام، حتى لو القيام بالمشي نصف ساعة للحفاظ على صحة القلب.

سبب الإصابة بالحموضة

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان استعرضت الأطعمة والعادات الغذائية التي تسبب الإصابة بالحموضة، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع التوعية الصحية للمواطنين بالعادات الغذائية الخاطئة، التي يجب البعد عنها بشكلٍ نهائي.

وجاءت الأطعمة التي تسبب الإصابة بالحموضة، هي المقليات والتدخين والأطعمة التي تحتوي على نسبة دهًون عالية والمليئ بالسعرات الحرارية العالية، وهى الوجبات الكبيرة، والإكثار من القهوة والكافيين من المشروبات التي تزيد من خطر الإصابة بحموضة وحرق شديد فى المعدة.