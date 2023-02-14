نصائح جهاز حماية المستهلك خلال شراء ياميش رمضان.. «خلي بالك من الصلاحية»

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، ما يجعل الكثيرين يستعدون لذلك بشراء ياميش رمضان لاستخدامه في إعداد الحلوى المنزلية أو لإعداد الخشاف، وقد يتعرض الكثيرون إلى شراء أشياء غير صالحة للتناول قد تصيبهم بوعكات صحية بعد تناولها.

ويوجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح للمواطنين، والتي يجب اتباعها عند شراء ياميش رمضان لتجنب شراء الفاسد منها، عبر الموقع الرسمي الخاص به، ولذلك نوضح من خلال هذا التقرير النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء ياميش ومنتجات رمضان، وجاءت تلك النصائح كالتالي:

نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء ياميش رمضان

- يجب شراء السلع الغذائية الرمضانية من الأماكن المعروفة والشهيرة، وتجنب شراءها من الأماكن المجهولة.

- يجب تجنب شراء الأغذية المكشوفة بشكل عام والمكسرات والعصائر بشكل خاص.

- يمكن استخدام حاسة النظر والشم واللمس للكشف عن أي عيوب موجوده بالسلع الغذائية الرمضانية التي يجرى شراءها.

- تجنب الشراء من العروض والتخفيضات على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، إذ يجرى بيع الفاسد والتالف، والذي قارب على انتهاء صلاحيته في تلك العروض.

- تجنب شراء السلع التي بها شبهة لنمو العفن بها، وخصوصا المكسرات.

- تجنب شراء السلع التي يوجد بها شوائب وأجسام غريبة، وتغير في لون الحبوب الموجودة بها.

- تجنب شراء السلع التي قاربت على انتهاء الصلاحية إذا كان تاريخ المتتج مثبت على السلعة، إذ أن تاريخ انتهاء الصلاحية يكون أول يوم في الشهر المثبت على المنتج وليس آخره.