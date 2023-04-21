مصرع طالب غرقا في ترعة الباجورية أول أيام العيد بالمنوفية

شهدت قلية كفر ربيع التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، مصرع طالب غرقا في ترعة الباجورية أثناء الاستحمام برفقة أصدقاءه في أول أيام عيد الفطر المبارك، ونجح الأهالي في انتشال الجثة وتم نقلها إلى المستشفى، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طالب غرقا في ترعة الباجورية بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين وفاة «ف.ز.ط» طالب بالمرحلة الإعدادية غرقا في ترعة الباجورية المارة بقرية كفر ربيع، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية لوفاة الطالب عرفا في أول أيام العيد.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد لمصرع طالب غرقا في ترعة الباجورية بدائرة المركز أثناء الاستحمام، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.