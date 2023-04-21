سقوط عصابة تجارة السلاح والمخدرات في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و51 فرش حشيش وزنت 5100 كيلو جرام، و42 لفافة من مخدر الهيروين، ومطواة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.