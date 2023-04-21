قصة خلاف بين أصدقاء انتهت بجريمة قتل أحدهم في المنوفية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة للغز اختفاء شاب في المنوفية، حيث تبين أن الشاب يدعى «و.م»، 37 سنة، أعمال حرة، لقى مصرعه على يد 2 من أصدقائه بمعاونة 3 آخرين، بعد استدراجه إلى وسط مدينة السادات بالمنوفية بسبب خلافات مالية.

خلافات منذ 9 أشهر

وذكرت التحريات أن الخلافات المالية بين المجني عليه والمتهمين بدأت قبل 9 أشهر بسبب ديون لدى الطرفين وأعمال تجارية بينهما، وهو ما أدى إلى حدوث قطيعة، حتى قرر المتهون الحصول على أموالهم وحل الخلاف بأي طريقة.

واستعان المتهمان «علاء.ف»، 37 سنة، و«أيمن.ج»، 36 سنة، بثلاثة من ذوي السوابق وقاموا باستدراج المجني عليه بحجة الحصول على مبلغ منه بشكل مؤقت نظير حل الخلاف.

إلقاء الجثة في ترعة

ووفقا للتحريات، وافق المجني عليه واتجه معهم إلى ماكينة صراف آلي لسحب مبلغ من المال وبالفعل قاموا بصرف المبلغ من الماكينة وأثناء عودتهم حدث خلاف بينهم فقاموا بالاعتداء عليه حتى فارق الحياة وألقوا جثته في ترعة بمنطقة شبين الكوم.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، إذ قرروا أنهم حال لقاء المجني عليه استدرجوه لإحدى ماكينات الصراف الآلي بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته واستولوا على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول، وألقوا الجثة بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وأرشد المتهمون عن مكان إلقاء الجثة، وتم انتشالها، كما أرشدوا عن سيارة المجني عليه والهاتف المحمول، وأحيل المتهمون للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام وتم تجديدها 15 يوما.